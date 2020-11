Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, hanno arrestato per rapina aggravata, lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione un giovane rom di 17 anni che poco prima, in via Pietro Micca insieme ad un complice, aveva rapinato una donna cinese.

Ecco cosa è successo

I due malviventi, a bordo di un motoveicolo risultato rubato, dopo essersi avvicinati alla vittima le hanno strappato la borsa dalle mani. I poliziotti che facevano servizio in abiti civili, avendo assistito alla scena, li hanno rincorsi ma sono riusciti a bloccare solo il 17enne mentre il complice si è dileguato.

Diramate le dovute note di ricerca gli agenti hanno continuato però a cercarli, provando a rintracciare il fuggitivo e, proprio durante queste fasi, un uomo, risultato poi totalmente estraneo alla rapina, quando ha visto i poliziotti ha iniziato a scappare. Rincorso a piedi per diversi metri l’uomo ha scavalcato la recinzione metallica posta a confine della sede stradale con i binari della stazione Termini nel tentativo di seminare gli agenti del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis e quelli del commissariato di Porta Maggiore.

Nonostante le difficoltà l’uomo è stato fermato poco dopo e, per garantire la sicurezza di tutti, è stata fermata temporaneamente anche la circolazione ferroviaria. Identificato, L.F.Y. senegalese 23enne è stato trovato in possesso di 11 dosi di ketamina dal peso di 1,2 grammi mentre la successiva perquisizione domiciliare ha portato all’arresto di un altro senegalese G.S. 31enne. In casa infatti, sono stati trovati 34 grammi di ketamina, 8 cellulari e 50 euro. L.F.Y. è stato anche denunciato per lesioni a Pubblico Ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.