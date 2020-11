Aurelio, 68enne scappa dalla RSA: sarebbe positiva al Covid-19

Ore di apprensione per una signora di 68 anni che, da diversi giorni, è scappata dalla casa di cura Nostra Signora del sacro Cuore, in zona Aurelio. La signora sarebbe positiva al Covid-19.

68enne scappa dalla casa di cura: sarebbe positiva al coronavirus

Sarebbe malata, da diverso tempo, da psicosi cronica. Secondo quanto riferito da alcune fonti, una signora di 68 anni è scappata dalla casa di cura Nostra Signora del sacro Cuore situata in zona Aurelio. Non solo questo: sembrerebbe che la donna sia risultata positiva al Covid-19 e questo rappresenterebbe una minaccia per tutti quelli che potrebbero entrare in contatto con lei.

Al momento non si hanno notizie della 68enne, da quel poco che risulta sembrerebbe che la signora sia fuggita con le pantofole, mascherina e occhiali.

Intanto la casa di cura ha denunciato il tutto alle autorità competenti che si sono messe a lavoro per cercare di ritrovarla. Chiunque la veda può contattare il 118 e le forze dell’ordine.