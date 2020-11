Atac, fiamme su un bus della linea 188. Incendio domato dall’autista

Momenti di paura su un bus Atac in servizio. Nella tarda mattinata di oggi, 18 novembre, infatti, una vettura ha preso fuoco mentre percorreva via degli Orti della Farnesina.

La vicenda

Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio nella parte posteriore di un bus della linea 188 mentre percorreva Via degli Orti della Farnesina.

L’autista è intervenuto utilizzando l’estintore in dotazione e poi ha chiamato i vigili del fuoco.

Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura, parzialmente danneggiata, era in servizio da 15 anni.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio.