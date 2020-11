Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti hanno arrestato H.E., albanese di 42 anni per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per false attestazioni sulle proprie generalità.

Il controllo

L’uomo, durante un controllo, forniva false generalità ai poliziotti facendo resistenza e aggredendo con calci e pugni gli operatori.

I successivi accertamenti hanno permesso di far emergere a carico del soggetto una nota di ricerca per la notifica di un ordine di esecuzione di carcerazione dovendo lo stesso espiare una pena di 2 anni e 4 mesi.