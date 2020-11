Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota azienda Decathlon è alla ricerca di personale in due punti vendita di Roma. Ecco le info.

Decathlon cerca personale a Roma: le posizioni aperte.

Decathlon, nota azienda francese che riunisce sotto il suo marchio oltre 1500 negozi di articoli sportivi a livello mondiale, assumerà Sales assistant nei punti vendita di Laurentina e Porte di Roma. Ecco i requisiti che bisogna avere:

pratica regolare di una disciplina sportiva

orientamento al raggiungimento degli obiettivi

capacità di lavorare in team

conoscenza della lingua inglese

La figura di addetto vendita sarà un vero e proprio ambasciatore del Brand e si occuperà di guidare ed assistere il cliente nella fase di acquisto. Potrà, inoltre, anche prendere decisioni in autonomia circa la gestione del layout e del merchandising del reparto.

Come fare per candidarsi

Tutte le posizioni attualmente aperte possono essere approfondite e consultate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Per inviare la candidatura come Addetto vendita nello store di Laurentina, è possibile visitare l’apposita sezione del sito. Per inviare il curriculum vitae per lo store di Porte di Roma, è invece necessario cliccare qui.