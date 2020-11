La Guardia di Finanza di Roma ha tratto in arresto un giovane di Cerveteri, che era in attesa del corriere che gli avrebbe consegnato due chili di marijuana direttamente a casa.

La vicenda e l’arresto

Era in attesa di 2 chili di marjuana provenienti dalla Spagna un giovane cittadino di Cerveteri.

Non immaginava, però, che stava ritirando la spedizione non dal corriere, ma dai militari della Guardia di Finanza – autorizzati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio – che così lo hanno arrestato in flagranza per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Ladispoli e del Gruppo di Malpensa, su ordine della predetta Autorità Giudiziaria.

La sostanza era stata abilmente occultata all’interno di una pentola a pressione sigillata e spedita, via aereo, dalla penisola iberica in Italia per essere destinata allo spaccio locale, ed è stata intercettata nello scalo aeroportuale lombardo nel corso degli ordinari controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di repressione del narcotraffico messo in campo dalla Guardia di Finanza.