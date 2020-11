Sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando VV.F. di Roma a causa del maltempo di ieri, 16 novembre, per rimuovere rami di alberi, danni d’acqua e prosciugamenti in città e provincia.

Incendio domato presso la caserma dell’Aeronautica Militare di Bracciano

Alle ore 21.30 circa, nei pressi della caserma dell’Aeronautica Militare di Bracciano, in Via Circumlacuale, la Squadra 25A di Bracciano e Il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) sono intervenute per un incendio nei pressi di un serbatoio di gas.

Il pronto intervento del personale VVF ha evitato che le fiamme si propagassero nelle strutture adiacenti.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti e danni.

Foto di repertorio.