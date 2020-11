Come il tuo smartphone può aiutarti a sentirti meno solo

Si parla sempre dei lati negativi dell’utilizzo massiccio della tecnologia, ma non esistono solo questi! La recente pandemia da covid-19 e la quarantena ci hanno mostrato, al contrario, che la tecnologia e in particolare gli smartphone danno a tante persone, che per qualche motivo si trovano isolate, la possibilità di sentirsi meno sole.

In questo articolo, gli esperti di top5sitiincontri.it chiariranno come il tuo cellulare può aiutarti a stare meglio e a sentirti meno solo.

Il lato sociale degli smartphone

Come viaggiavano le persone una volta? Come passavano il tempo quando si trovavano soli in casa? Guardavano fuori dal finestrino, leggevano un libro, si ritrovavano a pensare fissando il muro: tutte cose poeticissime, beninteso: ma rendiamoci conto di quanto gli smartphone contribuiscano a non farci impazzire quando siamo in viaggio per lunghi periodi, quando siamo lontani da casa, quando piove o quando (come è successo per mesi in tutta Europa) ci ritroviamo isolati dai nostri amici e familiari perché ammalati.

Se non ci fossero stati questi piccoli e potentissimi strumenti, quante persone sarebbero crollate nella più nera depressione? Ecco perché il telefono cellulare, a volte, ci salva la vita: ci mette in collegamento con le persone del nostro cuore, vicine e lontane, e a volte ce ne fa conoscere altre di nuove.

Smettiamola dunque di demonizzare la tecnologia e impariamo ad usarla per vivere al meglio, per quel che si può!

Come le app influenzano la nostra vita

“Apposphere” è il titolo di uno studio, commissionato nel 2019 da Snapchat, che ha analizzato quanto e come le app che utilizziamo influiscano sul nostro umore.

Lo studio ha sottoposto a un questionario più di mille persone di diverse età e ha rilevato che, sì, le app influiscono sul nostro umore. Normalmente, per il senso di contatto che offrono e per la giocosità che consentono, le app rendono le persone più felici. La grande varietà di app a disposizione consente a tutti di scegliere quelle modellate sui propri reali interessi o su quelli della propria community. Le app, spesso, aiutano a donare un sorriso o anche a sentirsi meno soli.

Siti web e app utili per quando ti senti solo

Gli esperti ne hanno raccolte alcune tra quelle che considerano più utili da utilizzare per alleviare la solitudine. Le riportiamo qui:

– Keepinspiring.me

Si tratta di una app, come il nome stesso dice, che è dedicata all'”ispirazione”. Qui troverai diverse frasi e citazioni dai campi più diversi: la musica, la letteratura… troverai anche molti piccoli articoli utili per aprire la tua mente, imparare qualcosa di nuovo, fare acquisti. Cerca, in particolare, questo articolo: “25 cose meravigliose da fare quando ti senti solo”.

– TalkLife

Talk life è una sorta di forum (in lingua inglese) che consente di “Condividere i momenti luminosi o bui della vita con la sua comunità sana e motivante”. Questo network, creato esplicitamente per combattere la tristezza, la depressione e la solitudine, nasce per rendere il web un posto migliore per tutti. Chi sente di avere un po’ di luce da donare, partecipa alle conversazioni pubbliche proprio per “coccolare” chi, dall’altra parte del mondo, si sta sentendo un po’ giù.

– Meetup

Si tratta di un bel sito web che consente di conoscere persone nuove basandosi su passioni comuni ed eventi reali. In pratica, se ami la musica e vuoi andare a un determinato concerto, su meetup potresti trovare qualcuno che condivida la tua passione per quella band e potresti andare all’evento in compagnia. Davvero una bella idea!

– Spotify

La musica è una valida compagna per alleviare la solitudine, per riempire il silenzio che talvolta ci circonda. Su Spotify, notissima app, ne trovi quanta ne vuoi!

– Pocket Yoga

Quando ci si sente un po’ tristi, fare movimento è sempre una buona idea. Muovendosi, infatti, si mettono in circolo nel corpo le preziose endorfine, componenti chimiche della soddisfazione e del benessere. E perché non provare lo yoga se si è soli a casa? Grazie a pocket yoga potrai scoprire nuove posizioni ed esercitarti dove vuoi.

– Happify

Happify è una app che si pone l’obiettivo di “fornirti strumenti efficaci per prendere il controllo dei tuoi sentimenti ed emozioni quando ti senti triste o stressato”. Si tratta di piccoli compiti che hanno il compito esplicito di formare nuove abitudini per una vita più felice e più sana. La base non è spiritualista o new age, ma totalmente scientifica: i piccoli giochi ed esercizi proposti sono basati infatti su ricerche psicologiche e scientifiche effettive. L’app, una volta scaricata, propone una serie di domande con le quali misura il tuo “quoziente di felicità”.

Se anche tu, per qualsiasi motivo, ti senti vittima della solitudine, pensa che il tuo cellulare può, in certi casi, essere uno strumento di sollievo.