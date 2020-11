Nuovo richiamo da parte del Ministero della Salute pubblicato sul sito ufficiale. Oggetto delle attenzioni stavolta è un lotto di mix girasole, sesamo, zucca bio di semi per insalata del peso di 35 grammi prodotto dalla Cerreto srl, finito nel mirino per la possibile presenza di ossido di etilene nell’ingrediente sesamo semi bio in quantità superiore ai limiti di legge.

Il prodotto è presente negli scaffali dei supermercati con la denominazione di vendita “mix girasole, sesamo, zucca bio” e il lotto incriminato è il numero 20B2017.

La raccomandazione, come da prassi in questi casi, è quella di non consumare il prodotto riportandolo immediatamente nel punto vendita dal quale è stato acquistato.