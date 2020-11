Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 14 novembre 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 18:45 L’Eredità

ore 20:00 Tg1

ore 20:35 Ballando Con le stelle

ore 00:30 Ayla – la figlia senza nome (film)

Rai 2

ore 19:40 NCIS Los Angeles

ore 21:05 SWAT 3×15 1a Tv

ore 21:50 Criminal Minds 15×03 1a Tv Free

ore 22:45 Bull 4×19 1a Tv

ore 23:30 TG2 Dossier

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:20 Le Parole della Settimana

ore 21:45 Sapiens

ore 23:40 TgR + Mondo

ore 00:35 Un giorno in pretura

Canale 5

ore 18:45 Ri-Caduta Libera

ore 20:00 Tg5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:35 Tu Si Que Vales 2020

decima puntata

ore 1:00 Tg5



Italia 1

ore 19:30 CSI New York 3×20

ore 20:20 CSI 14×06

ore 21:20 Biancaneve e il cacciatore

ore 23:50 Ruby Red

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia week-end – Info

ore 21:25 The Bourne Supremacy

ore 23:45 Il medico dei pazzi

La7

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Sabato

ore 21:15 Indovina chi viene a cena

ore 23:30 Appartamento al Plaza

Tv8

ore 18:00 X Factor 2020 (secondo live)

ore 20:15 4 Ristoranti 5×14 Firenze

ore 21:30 Il collezionista d’ossa

ore 00:15 Delitti



Nove

ore 18:50 Riaccendiamo i fuochi 1×03 Roma

ore 20:00 Fratelli di Crozza

ore 21:30 Tutta la verità

ore 00:50 Delitti a circuito chiuso

Serie Tv e Film in Tv Guida tv Sabato 14 novembre

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Doc 1×15

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Doc 1×15 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 I Misteri di Murdoch

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Lovecraft Country – La Terra dei Demoni 1×05-06 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×05-06 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 L.A. Finest 1×01-02

(ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 1×01-02 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Bull 3×17-18

(ch. 116) ore 21:05 3×17-18 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Major Crimes 6×13

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 6×13 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Superstore 5×11-12 1a Tv + Bob Hearts Abishola 1×07-08

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 5×11-12 1a Tv + 1×07-08 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Supergirl 5×17 + Arrow 7×18

I Film sulle tv in chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 We die Young

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Returno to sender – Restituire al mittente

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 In her shoes

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 L’educazione sentimentale di Eugenie

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Il dono dell’imprevedibile

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 I crudeli

Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot – Macabro quiz

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 L’alba della libertà

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Il killer della metropolitana

Film sulle tv a pagamento Sky e Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Glass

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Agnus dei

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Tolo Tolo

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Asterix e il segreto della pozione magica

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Four Brothers – Quattro Fratelli

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Across the line the exodus of Charlie Wright

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Hemingway & Gellhorn

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Mr Nice

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Good Boys

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Going in style

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 E’ complicato

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Il Ciclone



Show, sport e documentari: cosa c’è in Tv questa sera?