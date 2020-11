Prenestino, trovato in possesso di 17 pasticche di Yaba: arrestato 47enne

Un uomo di 47 anni è stato fermato ieri sera dai Carabinieri. Il cittadino è stato trovato in possesso di 17 pasticche di Yaba, meglio nota come la “droga della pazzia”.

L’arresto

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino di 47 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la serata di ieri, 12 novembre, transitando in via dell’Acqua Bullicante, i Carabinieri hanno notato l’uomo e lo hanno fermato per un controllo.

Sottoposto a perquisizione, il 47enne è stato trovato in possesso di 17 pasticche di yaba.

La droga è stata sequestrata e l’arrestato è stato accompagnato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.