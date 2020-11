L’inverno è ormai alle porte ma le temperature, tutto sommato, restano miti in tutta la provincia di Roma e Frosinone. Continuerà così o ci sarà un cambiamento nel week-end? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 13, 14 e 15 novembre 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 13-14-15 novembre 2020 in provincia di Frosinone

Venerdì: previsti banchi di nebbia, soprattutto in mattinata. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2621m.

Sabato: tempo in netto peggioramento. Previste nuvole e cielo coperto per tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2670m.

Domenica: nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2532m.

Previsioni meteo 13-14-15 novembre 2020 in provincia di Roma

Venerdì: previsto maltempo al mattino, con tempo in ripresa verso la fascia pomeridiana. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2738m

Sabato: previsto maltempo con piogge che dovrebbero arrivare fino a quasi 2 mm. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2706m.

Domenica: vedi sabato. Previsto maltempo con piogge che dovrebbero arrivare fino ai 3 mm. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2574m.