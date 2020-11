Bershka assume personale: ecco come fare per candidarsi

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, l’azienda Bershka è alla ricerca di personale da inserire in organico.

Bershka assume personale: i dettagli

Il noto marchio di abbigliamento conosciuto in Italia e all’estero è sempre alla ricerca di nuove figure da inserire in organico. Quella di addetto alle vendite è in assoluto la posizione per cui molto più di frequente si cerca nuovo personale

Offerte lavoro Bershka: requisiti

Passione per il lavoro, predisposizione a lavorare in team e disponibilità a lavorare su turni. Sono essenzialmente questi i requisiti necessari per potersi candidare con questa azienda. L’esperienza pregressa in questo campo costituisce senza dubbio una corsia preferenziale ma non è strettamente necessaria.

Come candidarsi

Il consiglio è quello di visitare il sito ufficiale di Bershka nella sezione dedicata a “Lavora con noi”. Sarete “trasferiti” sul motore di ricerca Inditex dedicato alle opportunità di carriera all’interno dell’azienda. Compilate il modulo on line, inserendo tutti i dati richiesti, e allegate una foto e il vostro curriculum. Per ufficializzare la candidatura, occorre accettare il trattamento dei dati personali.