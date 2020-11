Aiutaci ad aiutare. E’ questo il nome dell’iniziativa di spesa solidale messo in campo dall’Amministrazione comunale di Ciampino, attraverso il gruppo locale di Protezione Civile “Adolfo Aceti”, che si ringrazia, per sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza Covid.

AIUTACI AD AIUTARE, INIZIATIVA DI SPESA SOLIDALE COMUNE DI CIAMPINO E GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

Nei supermercati recanti l’apposita locandina, attualmente in distribuzione, chi vorrà potrà dare il proprio contributo lasciando generi alimentari da destinare ai nuclei familiari più fragili.

“Questa iniziativa – ha commentato il Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico – ci permetterà di rispondere in maniera tempestiva alle possibili crescenti situazioni di difficoltà che alcuni nuclei familiari si trovano a vivere a causa delle nuove restrizioni dovute all’emergenza Covid. Ringrazio il nostro Gruppo di Protezione Civile, sempre attivo sul territorio ed i nostri Servizi Sociali che svolgono un egregio lavoro nel monitorare tutte le situazioni di fragilità offrendo il giusto supporto istituzionale a coloro che ne hanno bisogno”.

“Questa iniziativa si aggiunge a quella, instancabile, già presente sul nostro territorio ad opera della CRI con la quale abbiamo sempre collaborato in maniera proficua, fattiva e risolutiva”.

“Le grandi sfide, come quella della pandemia – ha concluso il Sindaco Ballico – si vincono solo insieme, con grande senso civico, aiuto reciproco e rispetto delle regole, per il quale ringrazio il grande sforzo profuso della nostra Polizia Locale”.