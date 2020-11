A Veroli, i militari della locale Stazione, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso lo scorso 30 ottobre dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 55enne cittadino algerino residente a Veroli, già censito per associazione a delinquere.

Il provvedimento è stato emesso a carico del predetto poiché condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di calunnia in concorso, commesso in Frosinone nel 2010. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.