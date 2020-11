Frosinone, Acea: interruzione idrica giovedì 12 novembre 2020

Acea Ato 5 comunica che, a causa di un intervento programmato presso la rete idrica in via Fedele Calvosa nel Comune di Frosinone, giovedì 12 novembre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico.

Le zone interessate

In particolare, le zone interessate saranno le seguenti: via Cese, Via Cese Corridori, via Cavoni, via Armando Fabi, viale Bruxelles, viale Parigi, via Baden Powell, via Tommaso Landolfi, via Casilina direzione Ferentino, via Colle Iannini, via Selva Casilina, via Strasburgo, viale Amsterdam, zone limitrofe.

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).