Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 10 novembre 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:35 Soliti Ignoti

ore 21:25 Gli orologi del diavolo 1×03-04 1a Tv

ore 23:40 Porta a Porta

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Il Collegio 1992 1a Tv

ore 23:45 Una pezza di Lundini

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:20 Tutto su mia madre

ore 20:45 Un Posto Al Sole

ore 21:20 #Cartabianca

ore 00:00 Linea Notte – Info

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia

ore 21:40 Se Son Rose 1a Tv

ore 23:40 Maurizio Costanzo Show

Italia 1

ore 19:30 CSI New York 3×15

ore 20:30 CSI 14×02

ore 21:20 Le Iene Show

ore 1:10 I Griffin 19×01 1a Tv

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:30 Fuori dal coro

ore 00:50 Il malato immaginario



La7

ore 20:30 Otto e Mezzo– Talk

ore 21:15 diMartedì – Talk

Tv8

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 La tradizione del Natale

ore 23:25 The Jackal Replay

ore 23:30 X Factor 2020 primo live



Nove

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 The November Man

ore 23:30 Solitary Man

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Martedì 10 novembre

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Alice Nevers Professione giudice 11×07-08

TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Chcago PD 6×16-17

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 True Justice 1×01

Show, sport e documentari: cosa c’è in Tv?

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Lovecraft Country 1×03-04

Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 They Were Ten 1×04 1a Tv

FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Capitaine Marleau 2×03 1a Tv

PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Blindspot 5×03 + Imposters 1×02

Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 All American 2×11 a Tv + Legacies 2×02

Premium Action ore 21:15 The Flash 6×15 + Chicago Fire 8×12

LaF (ch 135 Sky) ore 21:00 Stockholm Requiem 1×09-10

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Pacific Rim

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Django Unchained

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Il grande Jake

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 The Most Beautiful Day – Il giorno più bello



Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 The Social Network

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Immenhof – L’avventura di un’estate

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Un amore per caso

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 A testa alta

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 Il cosmo sul comò

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10 House Party

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Comedy Central (ch. 128 Sky) ore 21.00 Amore a prima vista

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Sfida senza regole

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Submergence

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Appena un minuto

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 I puffi

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 The Amazing Spider-man

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Premonitions

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Gli anni dei ricordi

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il traditore

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Vitelloni allo sbaraglio

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Tokarev

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Dracula Untold

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Fuga di cervelli



