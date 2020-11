Segni, nuovi casi positivi al Coronavirus nell’ultimo bollettino

La Asl RM G ha comunicato nuovi casi positivi al Covid 19 a Segni.

L’ultimo bollettino Coronavirus a Segni

Sono stati comunicati nuovi casi di pazienti positivi al tampone per virus Sars.cov.2 (coronavirus). I casi positivi riferiti salgono a 39. Purtroppo, permane la situazione di scarsa precisione dei dati trasmessi dalla ASL RM 5, con riferimento alle tempistiche, al numero dei pazienti, ai guariti, alla redazione delle persone in isolamento e in quarantena – spiegano dall’Amministrazione Comunale.

A ogni modo – continuano – il nostro impegno è e resterà massimo per cercare di affrontare al meglio la situazione e colmare le gravi lacune, contando anche sulla collaborazione dei medici di medicina generale che operano nel territorio di Segni.

Colgo ancora l’occasione per richiamare l’attenzione della cittadinanza sulle misure disposte dai recenti provvedimenti, raccomandando nel contempo l’osservanza di tutte le prescrizioni sinora impartite e sul senso di responsabilità di ognuno.

Il nostro comportamento, ricordo ancora, è al momento l’unico antidoto – conclude il Sindaco, Piero Cascioli.