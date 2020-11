Aggiornamento situazione epidemiologica a Lariano. Le parole del Sindaco

Cari cittadini,

dai dati estratti dalla piattaforma online della Asl Roma 6, la situazione dei contagi e degli isolamenti domiciliari registrati sul nostro territorio alla data dell’8 novembre, risulta la seguente:

CASI POSITIVI AL COVID-19

124 sono i casi attualmente positivi al test Covid-19, di cui 6 ricoverati e 118 in isolamento presso il proprio domicilio. Rispetto all’ultimo aggiornamento fornito sono stati registrati 44 nuovi casi positivi, 10 guariti e un deceduto.

ISOLAMENTI PRECAUZIONALI

13 sono i soggetti sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute, per ragioni di sicurezza e sanità pubblica.

Tuteliamo la nostra salute e quella dei nostri cari, indossando la mascherina anche nei luoghi all’aperto, lavando spesso le mani e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.

Il Sindaco

Maurizio Caliciotti