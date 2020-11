Fiuggi, scuola primaria chiusa per sanificazione straordinaria.…

CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE SCUOLA PRIMARIA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

“A seguito di consegna di dettagliata relazione da parte della Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Fiuggi in data odierna, richiesta dal Sindaco Baccarini nel corso del weekend , si è deciso di emettere ordinanza continginbile ed urgente di chiusura in via precauzionale e del tutto preventiva del plesso della scuola primaria dal 10 al 13 novembre per poter procedere alle operazioni di sanificazione straordinaria.

Le modalità di prosecuzione o meno dell’attività didattica saranno comunicate con successivo atto da parte della Dirigenza Scolastica.

È stata volontà del Sindaco, sentite tutte le sorti in causa, quella di procedere alla chiusura del plesso scolastico per poter realizzare questa operazione di sanificazione preventiva e precauzionale.