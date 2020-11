Bonifici fantasma e movimenti anomali sul conto: occhio ai falsi SMS!

Ancora una truffa che corre sul web e stavolta diventa più ingegnosa. Già, perché stavolta il mittente dell’e-mail inviata o dello SMS che in molti stanno ricevendo maschera il proprio indirizzo sostituendolo con quello della banca. Così, chi lo riceve, ignaro che si tratti di una truffa, ci clicca sopra.

Bonifici fantasma e movimenti anomali sul conto: fate attenzione!

Bisogna prestare particolare attenzione a un accredito che gli istituti Intesa Sanpaolo, BNL e Unicredit hanno segnalato essere un bonifico fantasma. Diverse le persone, anche famose, che sono cadute nella trappola e hanno aiutato le persone a non cascarci. Il personale addetto alla gestione delle operazioni bancarie non ha infatti ufficializzato l’arrivo di nuovi soldi sul conto corrente e nemmeno sulle carte intestate al proprietario che riceve l’SMS. Si tratta di una truffa che rischia di portare via ingenti somme di denaro se non viene bloccata per tempo.

Denunce

Sono partite da diversi giorni le denunce contro ignoti ritenuti, responsabili dei seguenti reati: furto di soldi e di dati sensibili. La truffa è un tentativo di phishing e contiene un link su cui non bisogna assolutamente cliccare. Di norma, è contenuto all’interno di un SMS o una e-mail. Se inavvertitamente si clicca sul link, si viene reindirizzati su un sito malevole che è in grado di utilizzare i vostri dati sensibili al fine di derubarvi.

Bisogna dunque in primis accertarsi che il messaggio ricevuto provenga dalla banca stessa telefonando alla filiale o comunque contattando una persona all’interno della banca per accertarsi che non si tratti di hacker che sfruttino il nome della banca per derubare gli ignari malcapitati.