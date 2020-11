Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 16 novembre 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 18:45 L’Eredità

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Soliti Ignoti

ore 21:25 Gli orologi del diavolo 1×05-06 1a Tv

ore 23:35 Sette Storie (informazione)

Rai 2

ore 18:50 Hawaii Five-0

ore 19.40 NCIS

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Kingsman Il cerchio d’oro 1a Tv

ore 23:45 Una Pezza di Lundini

ore 00:10 Stracult

Rai 3

ore 19:30 Tg R

ore 20:00 Blob

ore 20:25 Che succ3de? (satira)

ore 20:45 Un Posto Al Sole

ore 21:20 Report

ore 23:15 Fame d’amore (doc)

Canale 5

ore 18:45 Caduta Libera

ore 20:35 Striscia la notizia(show)

ore 21:25 GF Vip 5

ore 01:50 Tg5

Italia 1

ore 19:00 Amici Day Time

ore 19:30 CSI New York 3×22

ore 20:40 CSI 14×08

ore 21:20 Mission Impossible Fallout

ore 00:20 Collateral



Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 16×187 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia

ore 21:25 Quarta repubblica

ore 00:45 Tv Story superstar

La7

ore 18:10 The Good Wife

ore 20:00 TgLa7

ore 20:30 Otto e mezzo – Talk

ore 21:15 Grey’s Anatomy 16×10-11 1a Tv

ore 23:30 Damages

Tv8 (ch. 121 Sky)

ore 19:30 Cuochi d’Italia All Stars 1a TV

ore 20:30 Guess My Age – Indovina l’età 1a tv

ore 21:30 Gomorra 4×09-10 1a Tv Free

ore 23:20 Piacere Maisano

Nove (ch. 149 Sky)

ore 18:50 Little Big Italy

ore 20:30 Deal with It 1a Tv

ore 21:30 Superfantagenio

ore 23:30 Cambia la tua vita con un click

Serie e Film in Tv Lunedì 16 novembre

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Game of Thrones – Il Trono di Spade 8×04 1a Tv Free

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 8×04 1a Tv Free Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Omicidi a Sandhamn 11×01 1a Tv

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 11×01 1a Tv TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 CSI New York 9×03-04

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 9×03-04 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 The Librarians 2×09-10

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Fargo 4×01-02 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 L.A. Finest 1×03-04 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 1×03-04 1a Tv FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Blue Bloods 6×15-16

(ch. 116) ore 21:05 6×15-16 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Prodigal Son 1×11 + Blindspot 5×03

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 1×11 + 5×03 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Katy Keene 1×10 1a Tv + All American 2×11

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 1×10 1a Tv + All American 2×11 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 The 100 7×04 + The Flash 6×15

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Il mondo perduto: Jurassic Park

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Baaria



Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Il duello

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Madame Bovary

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 I soliti sospetti

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Rosamunde Pilcher: Le ali della speranza

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Un sacco bello

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Cappuccetto rosso sangue

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Mi chiamo Francesco Totti

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Incontri ravvicinati del terzo tipo (direcotr’s cut)

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:00 Un sacco bello

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Billy Elliot

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Un uomo tranquillo

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Il luogo delle ombre

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Letters to Juliet

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Strange but true

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Ted

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Animali fantastici e dove trovarli

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Original Sin

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Piper



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?