Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 13 novembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Tale e quale show

23:55 TG1 60 Secondi

00:00 TV7

01:05 RaiNews24

01:34 Che tempo fa

01:40 Sottovoce

02:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. USS Arizona

22:10 The Rookie Turno di notte

22:55 Documentari presenta Human Nature

00:30 O anche no

01:00 L’Uomo e il Mare – Speciale America’s Cup 2021

01:30 Infernet

03:15 Cosmonauta

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 TITOLO V

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:15 Adriano Aprà: Gianni Amico, l’amico

01:40 L’ inchiesta

03:10 Storie in una stanza – Il registratore

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Margarita e il Gallo

02:23 Modamania

03:00 Tg4 L’Ultima Ora Notte

03:22 Keys To Tulsa

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:15 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 300: Frame By Frame – C.S.I. – Scena del Crimine

21:23 Freedom Oltre il Confine

00:25 Nuove Strade

00:36 Destruction Los Angeles

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:40 Sport Mediaset – la Giornata

02:55 La Punizione – Lana, Fashion Blogger

03:37 Voglia di Vincere – Lana, Fashion Blogger

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:55 MasterChef Italia

02:40 La coniglietta di casa

9 NOVE

20:10 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

23:00 Accordi & disaccordi

00:10 Fratelli di Crozza

01:40 Airport Security Ireland

02:05 Airport Security: Europa

20 Venti

20:15 La Trasmissione del Diplomato – The Big Bang Theory VIII

20:42 La Combustione Materna – The Big Bang Theory VIII

21:04 La Furia Dei Titani

23:19 Warrior

01:59 Sei Quadri, una Cornice – Magnum P.I.

02:39 Morte Improvvisa – Magnum P.I.

03:19 Istinto di Giustizia – Walker Texas Ranger III

03:59 Il Linciaggio – Walker Texas Ranger III

21 Rai 4

20:03 Seal Team ep.16

20:53 Just for Laughs XIX ep.3

21:20 Warrior ep.8

22:06 Warrior ep.9

23:00 Warrior ep.10

23:58 Django unchained

02:54 Wonderland pt.6

03:23 X-Files VII ep.20

22 Iris

20:05 Grido di Guerra – Walker Texas Ranger

21:00 Il Texano Dagli Occhi di Ghiaccio

23:46 Changeling

02:22 Il Mistero dell’Acqua

04:13 La Terra Dimenticata Dal Tempo

23 Rai 5

20:26 This is art

21:15 Art Night – Millennials nell’arte

23:04 Save the Date

23:36 Terza pagina

00:18 The Ronnie Wood Show

00:44 Rock legends

01:06 Rai News Notte

01:10 Saint-Exupéry, aviatore e scrittore

02:05 This is art

02:53 Piano Pianissimo

03:19 Wild Italy

24 Rai Movie

21:10 Autumn in New York

23:05 Ho sognato l’amore

00:45 Guida tascabile per la felicità

02:15 Cub – Piccole prede

03:35 One For The Money

25 Rai Premium

21:15 Gli orologi del diavolo – p.2

23:15 Allora in onda – E le stelle stanno a guardare

00:00 DOC: Nelle tue mani – Perdonare e perdonarsi ep.14

01:05 L’Allieva 3: Due funerali, nessun solo matrimonio ep.9 – Parkour ep.10

02:55 Arctic Air – A casa per pranzo ep.10

03:40 Arctic air 2 – Fuga dal fuoco ep.1

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 L’iniziazione

23:15 Come perdere la verginità

00:30 Unhung Hero – Sottodotati

02:30 Marika, un grande progetto

04:00 It’s Always Sunny in Philadelphia

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:00 Miss Marple

04:30 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Guerra e Pace

21:10 Buonasera Dottore

22:40 Effetto Notte – TV2000

23:05 Retroscena

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 The Good Wife

00:50 La Mala Educaxxxion

02:10 Grizzly man

04:00 La Terra è piatta

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – Matrimonio A Hardingsholm

23:00 Uomini e Donne

00:25 X-Style

01:07 Gym Me 5′

01:13 Grande Fratello Vip Aut.

03:13 Gelo – Dr. House – Medical Division IV

03:53 Non Cambiare Mai – Dr. House – Medical Division IV

04:33 Mai Più Mister Gentilezza – Dr. House – Medical Division IV

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti – Sara e Rossella vs. Andrea e Daniele

21:20 Bake Off Italia: dolci in forno

23:00 Social Family – Stories di famiglia

23:35 L’atelier delle meraviglie

00:30 Vite al limite – Lisa

02:05 Vite al limite – Tamy

03:40 Vite al limite – Benji e David

34 Cine34

20:21 Mia moglie torna a scuola

22:04 Chiavi in mano

23:59 Segreti di cinema

00:16 Decameron ‘300 – PrimaTv

01:55 I racconti romani di una ex novizia

03:24 Undici giorni, undici notti 2

04:52 Passi furtivi in una notte boia – Zelmaide

35 Focus

20:15 Panico Sulla Pista – Indagini Ad Alta Quota IX

21:15 Come Si Fabbrica Un’Auto Sportiva – Automobili: Le Grandi Fabbriche

22:15 Come Si Fabbrica un Taxi Londinese – Automobili: Le Grandi Fabbriche

23:16 Spirito Italiano , 4 – Spirito Italiano

23:45 I Trasporti sul Fiume Sacro – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

00:28 Tg5 Start

00:34 Fritigerno, il Negoziatore Tradito – Barbarians – Roma Sotto Attacco

01:15 L’ Aereo Scomparso – Indagini Ad Alta Quota VII

01:50 Panico Sulla Pista – Indagini Ad Alta Quota IX

02:28 13/11/2020 – Meteo Focus

02:30 Hitler & Stalin

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Scambio di favori

21:10 L’Ispettore Gently – L’anello di Wanda

23:10 L’ispettore Barnaby – Uccelli da preda

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Cane rabbioso

03:00 Law & Order – i due volti della giustizia – un abile espediente

03:50 Nightmare Next Door – Duplice omicidio

39 TOP Crime

21:10 Giustizia Scolastica – Law & Order: Unità Speciale Xix

22:00 Una Vita per Un’Altra – Law & Order: Unità Speciale Xix

22:55 La Caccia è Aperta – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

23:50 Delirio di Onnipotenza – Lincoln Rhyme

00:40 Una Famiglia in Ostaggio – Law & Order: Unità Speciale XVII

01:30 Incomprensioni – Law & Order: Unità Speciale XVII

02:10 Il Branco – Law & Order: Unità Speciale XVII

02:50 Caccia All’Uomo – Law & Order: Unità Speciale XVII

03:30 Danni Collaterali – Law & Order: Unità Speciale XVII

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Uccidili tutti

23:30 Spartacus

01:30 Supernatural

03:00 Baywatch

52 DMAX

20:35 Nudi e crudi XL – Troppi capi

21:25 Mega trasporti

22:20 Ingegneria perduta

23:15 I segreti delle strutture – Settima meraviglia

00:10 Lockup: sorvegliato speciale

01:50 Lockup: sorvegliato speciale – Giovane coppia

02:40 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Cavour

21:10 Insieme p.4. Storie di ricostruzione culturale

22:10 Italiani. Il pugile del Duce

23:10 Storia del West p.6- Tributo di sangue

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri P.15

01:00 Passato e Presente. Cavour

01:50 Documentario d’autore. Check Point Berlin

02:50 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.8

03:50 Italiani. Matilde Serao

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – 2004 Mini Cooper S MC40

21:20 Affari a quattro ruote – 1970 International Scout

22:15 Mud War – A prova di fango

23:15 Dal pollaio alla pista – Lamborghini Countach replica V6 Turbo

00:10 Fast N’ Loud – Model A- 1a parte

01:00 Fast N’ Loud – Model A- 2a parte

01:50 Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro- 1a parte

02:40 Fast N’ Loud – Bandit Car: 1a parte

03:30 Fast N’ Loud – Bandit Car: 2a parte

66 Italia 2

20:20 Il Ricordo di Kakashi – Naruto Shippuden

20:45 L’ Eredità di Obito – Naruto Shippuden

21:10 Blu Profondo 2

23:00 Blade

01:20 Cento Dollari Al Mese – Due Uomini e mezzo

01:45 L’ Allievo Supera il Maestro – Due Uomini e mezzo

02:10 Simulcast Radio 101