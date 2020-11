Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 11 novembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Amichevole di calcio: Italia-Estonia

23:00 TG1 60 Secondi

23:05 Porta a Porta

00:40 RaiNews24

01:08 Che tempo fa

01:15 MovieMag

01:40 Casa Cecilia 2 – Tu musica divina

02:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Sole a Mezzanotte

23:00 Re Start

00:40 Rex Un uomo solo

01:25 Casa Famiglia La settima culla

03:00 Crazy Ex-Girlfriend

03:55 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta I grandi discorsi della storia

02:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Stasera Italia Speciale

00:05 Il Giorno della Civetta – il Teatro in TV

01:55 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:17 Son Tornate A Fiorire Le Rose

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 All Together Now

00:45 Tg5

01:19 Meteo.It

01:20 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:46 Uomini e Donne

03:28 Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi

6 Italia 1

20:24 L’ Incendiario – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Sherlock Holmes

00:00 Operazione U.N.C.L.E.

02:14 Studio Aperto – la Giornata

02:24 Sport Mediaset – la Giornata

02:39 Sorpresa D’Amore – Lana, Fashion Blogger

03:20 Amore e Gelosia – Lana, Fashion Blogger

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 The Jackal Replay

21:40 X Factor

00:35 Piacere Maisano

01:45 MasterChef Italia

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 L’assedio

22:45 Fake – la fabbrica delle notizie

23:55 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Implementazione del Fortino – The Big Bang Theory VIII

20:42 Il Deterioramento della Comunicazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Il Risolutore – A Man Apart

23:30 Pacific Rim

02:00 Scacco Matto – Whiskey Cavalier

02:40 Ho Visto Sorgere il Sole – Magnum P.I.

03:20 I Guardiani – Walker Texas Ranger III

21 Rai 4

20:06 Seal Team ep.12

20:56 Just for Laughs XIX

21:22 Daughter of the Wolf

22:58 Il Trono di Spade VIII

00:30 X-Files VII ep.16

01:17 X-Files VII ep.17

02:08 Ransom II ep.2

02:47 Ransom II ep.3

03:28 Elementary VII ep.5

22 Iris

20:05 Braccato – Walker Texas Ranger

21:00 Unbroken

23:46 Alfabeto

00:02 The Judge

02:43 Conflitto di Interessi

04:36 La Neve Cade Sui Cedri

23 Rai 5

20:24 Città segrete

21:16 Opera – Tosca

23:38 Live @ Home Jamie Cullum

00:04 The Ronnie Wood Show

00:31 Rock legends

01:17 Rai News Notte

01:19 Degas, il corpo nudo

02:14 Città segrete

03:05 Piano Pianissimo

03:22 Wild Italy

04:10 Pacific with Sam Neill

24 Rai Movie

21:10 La pazza gioia

23:15 Movie Mag

23:40 Nessuno si salva da solo

01:30 Le meraviglie

03:20 Non pensarci

25 Rai Premium

20:05 Che Dio ci aiuti 2 – Maledetto San Valentino ep.12

21:20 Maiorca Crime – Onore tra ladri ep.1

22:10 Maiorca Crime – Il re delle montagne ep.2

23:00 Matrimonio rosso sangue

00:40 Allora in onda – Ritratto di donna velata

01:25 Un caso di coscienza 3 – Illusione mortale p.2

03:00 Zoom ! – La satira in Tv: Quelli che scherzano… p.2

03:35 Arctic Air – Maledetta Vancouver ep.7

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Tornado Valley

23:15 La nipote

01:00 Bella di giorno moglie di notte

02:45 Tokyo Girls – Le nuove geishe

04:00 Donne di strada

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 L’uomo della pioggia

23:00 Miss Marple

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Miss Marple

04:30 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

21:00 Italia in preghiera – Rosario

21:50 Benedetta Economia

23:10 Soul

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 The Good Wife

00:50 La Mala Educaxxxion

02:05 I menù di Benedetta

03:55 Non ditelo alla sposa

30 La 5

21:10 Un Principe per L’Estate – Invito A Corte

23:00 Uomini e Donne

00:25 Giù in 60 Secondi – Adrenalina Ad Alta Quota

00:55 Gym Me 5′

01:01 Grande Fratello Vip Aut.

03:13 Da Solo – Dr. House – Medical Division IV

03:53 Una Donna Vera – Dr. House – Medical Division IV

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti – Federico e Giorgia vs. Andrea e Flaminia

21:20 Tutta la verità – la strage di Erba

23:20 Io e i miei parassiti – il mostro mangia-carne

00:10 Io e i miei parassiti – E’ stata una zecca…

01:00 Io e i miei parassiti – Tra la vita e la morte

01:50 Io e i miei parassiti – C’è un verme nel mio occhio

02:40 Io e i miei parassiti – Mio marito ha le allucinazioni

03:30 Io e i miei parassiti – Natale infernale

34 Cine34

20:06 Oh, Serafina!

22:05 La bellezza del somaro

00:18 Top model

01:57 Ferie d’Agosto

03:43 La via della prostituzione

35 Focus

20:15 La Foresta Pluviale del Centro America – Terre Estreme

21:15 Giappone – Terre Estreme

22:15 I Terremoti – Le Furie della Natura i

23:16 Evolution Of Evil, 10 – Dittatori del Novecento

00:15 Evolution Of Evil, 7 – Dittatori del Novecento

00:50 Operazione Orfani in Volo – Indagini Ad Alta Quota VII

01:40 Città Proibite – Cose di Questo Mondo III

02:28 11/11/2020 – Meteo Focus

02:30 La Seconda Guerra Mondiale: Fronte Interno – Treni di Guerra

03:30 Il Trasporto del Reich – i Piani Segreti di Hitler

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – un suicidio sospetto

21:10 Elementary – Arma impropria

22:10 Elementary – Mentre dormivi

23:10 Astrid et Raphaelle – L’anello mancante

00:10 Astrid et Raphaelle – una storia vera

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – la minaccia

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Assicurazione sulla morte

03:00 Law & Order – i due volti della giustizia – L’eredità

03:50 Nightmare Next Door – Le fiamme della passione

39 TOP Crime

21:09 Il Delitto della Madonna Nera – TV Movie

23:07 Speciale – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

23:10 Casi Dimenticati – Chicago P.D. VI

00:00 Antidolorifici – Chicago P.D. VI

00:50 L’ Incubo di Ogni Genitore – Law & Order: Unità Speciale XVI

01:35 Conflitto D’Interessi – Law & Order: Unità Speciale XVI

02:20 Amicizie di Vecchia Data – Law & Order: Unità Speciale XVII

02:55 Patologia Criminale – Law & Order: Unità Speciale XVII

03:40 Adolescenti – Law & Order: Unità Speciale XVII

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Mimzy – Il segreto dell’universo

23:30 Spartacus

01:30 Supernatural

03:00 Baywatch

52 DMAX

20:35 Nudi e crudi XL – la sfida più difficile

21:25 Una famiglia fuori dal mondo – la lunga strada

22:20 Una famiglia fuori dal mondo: speciale – Senza appigli

23:15 Alla ricerca delle orche assassine

01:00 Lockup: sorvegliato speciale

01:50 Lockup: sorvegliato speciale – Pistole fumanti

02:40 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Giovanni Gentile

21:10 Trieste verde bianco rossa

22:10 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco

22:15 La TV di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione p.7

00:05 Notiziario-RaiNews24

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco

00:35 #Maestri P.13

01:05 Passato e Presente. Giovanni Gentile

01:50 a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 7

02:50 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.6

03:50 Italiani Carlo Cattaneo

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote

21:20 Affari a quattro ruote

22:15 Affari a quattro ruote

23:10 Fast N’ Loud – L’onore

00:05 Fast N’ Loud – il record

01:00 Fast N’ Loud – 10 anni fa

01:50 Fast N’ Loud – Fast N’Live

02:40 Fast N’ Loud – la Cadillac DeVille

03:30 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:20 La Spada di Zabuza – Naruto Shippuden

20:45 Il Guardiano della Prigione di Ferro – Naruto Shippuden

21:10 Pan Diventa un Pupazzetto – Dragon Ball GT

21:40 Il Risveglio di Luud – Dragon Ball GT

22:10 Il Misterioso Dr. Mieu – Dragon Ball GT

22:40 Il Segreto è la Sincronia – Dragon Ball GT

23:10 Pan Scappa Nel Deserto – Dragon Ball GT

23:35 House Party – la Grande Festa

01:25 Canzone Disperata – Due Uomini e mezzo

01:50 Amore Segreto – Due Uomini e mezzo

02:15 Simulcast Radio 101