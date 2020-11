Fiuggi, la città accoglie il nuovo parroco Don Alberto Ponzi

“La Città di Fiuggi, nel segno di quella fratellanza già più volte invocata dal nostro vescovo Lorenzo Loppa, accoglie con un affettuoso saluto il nuovo parroco, don Alberto Ponzi, che guiderà le parrocchie di San Pietro, Santo Stefano e Santa Teresa del Bambin Gesù.

L’abbraccio della Città di Fiuggi a don Alberto Ponzi

Già responsabile del santuario della santissima Trinità a Vallepietra, prende il posto di don Raffaele che salutiamo con altrettanto affetto, con l’augurio che anche nella nuova casa parrocchiale possa svolgere al meglio la missione che la Chiesa gli ha affidato.

Infine, a nome della Città di Fiuggi, un ringraziamento a sua Eccellenza, monsignor Lorenzo Loppa, per l’attenzione, la vicinanza e il calore fraterno già più volte mostrato in un momento difficile per tutti”.

È quanto dichiarato dal sindaco, l’avvocato Alioska Baccarini, a seguito della nomina del nuovo parroco di Fiuggi.