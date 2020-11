Allarme per i clienti di Intesa San Paolo, BNL e Unicredit. In queste ore, infatti, alcuni utenti hanno riscontrato alcuni bonifici fantasma che sarebbero arrivati sui conti correnti.

Truffa dei bonifici fantasma: allarme tra i clienti di Intesa San Paolo, BNL e Unicredit

Proprio in questi momenti la polizia postale è a lavoro per cercare di fermare una truffa. Difatti, alcuni utenti di Intesa San Paolo, BNL e Unicredit, hanno riscontrato che, nei loro conti correnti, sono stati ricevuti dei bonifici fantasma che, a detta delle autorità, sono soltanto delle “trappole” che rischiano di dilapidare un interno patrimonio portando via con sé importanti informazioni personali.

Ecco come funziona

Tutto parte da un link sospetto, inviato sulle caselle di posta elettronica. È il classico episodio del phishing, dove c’è un link che non bisogna assolutamente cliccare. Dopodiché si viene dirottati su un sito fasullo dove si richiede di inserire dei dati personali attraverso un apposito form. È proprio li che gli hacker sono a lavoro per cercare di rintracciare la persona ed entrare nei conti correnti.

Un consiglio banale per tutti gli utenti: se vedete questa mail e siete clienti delle banche precedentemente citate, avvertite la Polizia Postale.