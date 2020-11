Casi di Covid-19 all’Istituto comprensivo “D.Milani” di Terracina. Come viene comunicato dallo stesso istituto, alunni e insegnanti delle scuole dell’infanzia “G.Manzi” e “G. Paolo II” sono in quarantena.

Ecco la comunicazione ufficiale della scuola

In base alla notifica di quarantena pervenuta in data odierna dalla ASL si comunica che gli alunni e insegnanti Bolla/Sezione C della Scuola dell’Infanzia Plesso “G. Manzi” sono posti in quarantena dal 08/11/2020 al 18/11/2020.

In base alla notifica di quarantena pervenuta in data odierna dalla ASL si comunica che gli alunni, insegnanti e collaboratori scolastici della Scuola dell’Infanzia Plesso “G. Paolo II” Bolla/Sezione A-B-C-D-E-F-G-L sono posti in quarantena dal 08/11/2020 al 17/11/2020.