È un inizio di novembre che sta regalando giorni di inaspettato bel tempo quello che si sta manifestando in tutta Italia e, in particolare, nelle province di Roma e Frosinone. Sole, temperature gradevoli e un quadro generale che assomiglia tanto a quello di una primavera che sta sbocciando, nonostante le foglie che invadono le strade e il tramonto precoce ci ricordino che stiamo in realtà attraversando la seconda fase dell’autunno. Questo inaspettato omaggio di bella stagione ci consentirà ad ogni modo di vivere un’altra settimana all’insegna di un sole pieno, salvo rare eccezioni che non dovrebbero ad ogni modo scalfire il quadro generale. Anche la colonnina di mercurio sarà piuttosto generosa, con le temperature massime che arriveranno a toccare i 22° centigradi.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 novembre 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 9 novembre:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 9° C; max 22° C. Venti: deboli

Martedì 10 novembre:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno con foschia

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 8° C; max 20° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 9 novembre:

Notte: Tempo nebbioso

Mattina: Tempo nebbioso

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno con foschia

Temperatura prevista: min 8° C; max 19° C. Venti: deboli

Martedì 10 novembre:

Notte: Tempo nebbioso

Mattina: Tempo nebbioso

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 7° C; max 19° C. Venti: deboli