Nell’ambito dei servizi per il controllo del territorio e prevenzione dei reati contro il patrimonio e in materia di spaccio di stupefacenti, su segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Cassino, i Carabinieri della Stazione di Cervaro procedevano al controllo nel centro cittadino di un’auto con targa tedesca, con a bordo tre soggetti di nazionalità bulgara, in Italia senza fissa dimora.

Nel corso delle successive verifiche gli occupanti, che avevano destato il sospetto dei militari per circostanze di tempo, luogo e atteggiamento, venivano sottoposti a perquisizione personale e veicolare nel corso della quale, all’interno dell’autovettura, veniva rinvenuto materiale da scasso, effrazione ed informatico verosimilmente utilizzato per attività illecite o fraudolente contro private abitazioni e/o istituti di credito.

Il materiale veniva pertanto sottoposto a sequestro probatorio, in attesa delle determinazioni da parte dell’A.G.. Gli occupanti identificati in un 30enne, un 33enne ed un 37enne, venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di “possesso ingiustificato di arnesi, strumenti e materiali atti allo scasso e all’effrazione”.

I fermati, non fornendo valide giustificazioni in merito alla loro presenza nel territorio cassinate e ricorrendo i presupposti di legge, venivano altresì proposti alla Questura di Frosinone, per l’allontanamento con il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Cervaro.