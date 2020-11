Roma, Polizia in azione per il contrasto alla criminalità: arrestate 5 persone

Nella giornata di ieri, sabato 7 novembre 2020, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato diversi interventi finalizzati al controllo del territorio e alla repressione dei reati, arrestando complessivamente cinque uomini.

Nella prima circostanza, intorno alle ore 8 del mattino, a finire in manette è stato un senza fissa dimora di 45 anni, individuato dagli uomini del commissariato Viminale. L’uomo, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha aggredito per futili motivi una poliziotta libera dal servizio mentre si trovava in piazza dei Cinquecento in attesa dei mezzi di trasporto. La donna, trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, è stata refertata con 4 giorni per le lesioni riportate.

Successivamente, poco dopo le 17, gli uomini della sezione Volanti e del commissariato Casilino hanno arrestato V. D. cittadino romano di 48 anni resosi responsabile di rapina aggravata e violazione della legge sulle armi. L’uomo armato di coltello ha consumato la rapina presso un negozio di cinesi, riuscendo ad asportare una cassa Bluetooth con annesso microfono wireless del valore commerciale di circa 200,00 euro ed una power bank del valore di 50,00 euro. L’uomo, riuscito a fuggire dopo la rapina brandendo un coltello e minacciando il proprietario, è stato fermato nelle immediate vicinanze dai poliziotti.

Infine, alle ore 20.30, gli agenti del commissariato Viminale e della sezione Volanti hanno arrestato per rapina tre soggetti nord-africani, due dei quali di 36 anni e l’altro di 32. Gli autori dopo aver aggredito la vittima in piazza dei Cinquecento, gli hanno asportato il cellulare per poi allontanarsi repentinamente. I 3 uomini sono stati rintracciati poco dopo in via Napoleone III e sono stati arrestati.