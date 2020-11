La direzione generale della Asl Roma 5 ha comunicato nella giornata di ieri, sabato 7 novembre 2020, 47 nuovi positivi al Sars-Cov-2 nel territorio tiburtino. Dopo il consueto ricontrollo giornaliero dei nominativi effettuato anche da parte dall’Ufficio informazione e stampa del Comune di Tivoli, i positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi risultano essere 808.

Per sottolineare il progressivo aggravarsi del contagio da nuovo Coronavirus, si pensi che da marzo ad agosto compresi (primi sei mesi della pandemia) sono stati complessivamente 57 i contagiati nel territorio di Tivoli; 39 sono stati a settembre; 542 in totale a ottobre. Nella sola prima settimana di novembre sono stati 169 i contagiati nel territorio di Tivoli

Il Comune di Tivoli sospende la comunicazione sui guariti e sui deceduti in attesa di ricevere dalla Asl i dati aggiornati, che vengono trasmessi con notevole ritardo. In conclusione, al momento dunque non è possibile fornire il quadro degli attualmente positivi nel territorio tiburtino.

Il link al database con il monitoraggio dei contagi sul sito del Comune di Tivoli: (https://www.comune.tivoli.rm.it/home/essere/welfare-e-sociale/coronavirus-dati/)