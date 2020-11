Lariano, incidente tra bus Cotral e automobile in via Roma

Alle 19:30 circa di oggi, 7 novembre 2020, è avvenuto un incidente a Lariano, in via Roma, all’altezza di un noto centro boschivo. La dinamica dell’incidete deve ancora essere definita con precisione, dalla Forze dell’Ordine intervenute.

A quanto si apprende l’auto, proveniente da Lariano, e il bus della Cotral, proveniente invece da Velletri, avrebbero impattato quasi frontalmente. Sul posto erano presenti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

L’uomo alla guida dell’autovettura sarebbe stato soccorso dal personale medico, ma non si hanno notizie in merito alle sue attuali condizioni di salute. Non sembrano esserci feriti tra i passeggeri dell’autobus. L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico.

In copertina la foto dell’incidente