L‘ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha mandato una lettera alle varie compagnie aree in merito al rispetto dei diritti dei passeggeri e i rimborsi per i biglietti già acquistati ma inutilizzabili, a causa delle nuove misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus.

Il comunicato dell’ENAC

“L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha inviato una lettera alle compagnie aeree che operano voli da e per il territorio italiano in merito al rispetto dei diritti dei passeggeri che non possono usufruire dei biglietti aerei già acquistati, a causa delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19, disposte dal nostro Governo a protezione della salute dei cittadini.

Con il DPCM del 3 novembre u.s., infatti, sono state introdotte restrizioni che limitano la circolazione delle persone fisiche da e per alcune Regioni italiane, situate nelle zone rosse e arancioni.

L’ENAC ha ricevuto varie segnalazioni da parte di passeggeri che si sono visti negare il rimborso dei biglietti che non possono essere utilizzati a causa di tali limitazioni. L’Ente ricorda che le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo.

L’ENAC, al contempo, ha scritto anche alle associazioni di settore IBAR (Italian Board of Airline Representatives) e IATA (International Air Transport Association) per rimarcare le nuove disposizioni vigenti nel nostro Paese, a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, come da regolamenti comunitari di riferimento”, è quanto si legge dal comunicato dell’Enac.