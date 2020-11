In data 6 novembre alle ore 10 circa, la sala operativa del Comando provinciale ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Subiaco (14/A) per la rimozione di cornicioni pericolanti presso la chiesa S. Andrea ubicata presso il comune di Ienne.

La difficile operazione

Considerato lo scenario in cui si doveva operare, I vigili del fuoco intervenuti hanno optato per l’esecuzione della manovra Saf con l’utilizzo di corde e imbraghi per poter raggiungere e rimuovere le parti distaccate della struttura, per evitare danni a cose o persone nel caso in cui fossero cadute.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Filettino.