Ieri sera, quattro persone sono state arrestate e una denunciata a piede libero, nel corso dei servizi antidroga che i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito nella Capitale.

I fatti

Un cittadino albanese di 30 anni, nella Capitale senza fissa dimora, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma E.U.R. dopo essere stato notato sulla pubblica via in atteggiamento sospetto. L’uomo ha dichiarato di essere ospite da un suo amico e la perquisizione scattata nella camera a lui in uso ha consentito di sequestrare oltre 50 g di cocaina nascosti in una cassetta metallica. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

In via Recanati, a San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato due cittadini romani, di 52 e 46 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sorpresi ad occultare dosi di cocaina tra la vegetazione lungo la via. I Carabinieri li hanno fermati e hanno recuperato, in totale, 25 g di cocaina. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del processo.

Ai domiciliari è finito anche un 19enne romano arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Eur. Il giovane è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto in via Giambattista del Prete all’incrocio con viale Alessandrino, ed è seguito per un breve tratto fino a che, poco dopo, ha ceduto alcune dosi di hashish ad un coetaneo.

L’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore, mentre il pusher è stato bloccato e trovato in possesso di 9 dosi di hashish e 29 dosi di cocaina, oltre a 530 euro in contanti. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare altri 5.330 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo hanno denunciato a piede libero un 24enne romano trovato in possesso di 5 g di hashish.

Foto di repertorio