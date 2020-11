Nel corso dei controlli da parte del personale del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale, in Via del Corso, gli agenti hanno invitato due uomini a utilizzare correttamente la mascherina sul volto, come previsto dalle norme anti contagio.

Fermati dalla Polizia Locale per mancato uso delle mascherine, due uomini vengono trovati in possesso di oltre un chilo di droga