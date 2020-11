Sono 711 i positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi

La direzione generale della Asl Roma 5 comunica oggi 31 nuovi positivi al Sars-Cov-2 nel territorio tiburtino. L’azienda sanitaria locale inoltre informa il Comune di Tivoli dell’esistenza di 216 contagiati sinora mai comunicati dal momento che, come scrive in una pec inviata oggi pomeriggio, “la Asl ha provveduto al recupero dei referti positivi che i laboratori della rete ‘coronet’ (alla quale la Asl affida la refertazione dei tamponi) avevano tardato a trasmettere”.

Al gruppo degli “attualmente positivi” comunicato sino a ieri (388), dunque, vanno aggiunti i 31 nuovi positivi e i 216 della ricognizione dei referti elaborata da “coronet”, i 69 guariti e i sette deceduti, che fa così salire a 711 il numero dei positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi.

Quanto al numero degli attualmente positivi, in data odierna non è possibile fare una fotografia realistica della situazione, perché mancano i dettagli disaggreganti su quanti dei 216 nuovi positivi emersi dal riconteggio delle rete “coronet” siano in effetti positivi a oggi e quanti di essi siano in effetti guariti dall’inizio dell’emergenza. Un quadro che, si spera, possa essere di nuovo puntualmente aggiornato al più presto dalla Asl.

«Un aumento di casi emerso dal recupero effettuato dalla Asl che lascia tutti profondamente sorpresi» commenta il sindaco Giuseppe Proietti. «Anche se resta assolutamente comprensibile il grande sforzo complessivo che la Asl Roma 5 e l’intero sistema sanitario regionale e nazionale stanno facendo per raccogliere, elaborare, catalogare e poi diffondere i dati dei contagi e delle quarantene, è però da sottolineare anche la grande fatica che questa situazione di continuo riassestamento genera nei Comuni che di quei dati devono non soltanto rendere conto ai cittadini, ma sono la base di partenza anche per valutare eventuali azioni, interventi, provvedimenti e adempimenti operativi in chiave di prevenzione e gestione dell’emergenza, come ad esempio la raccolta dei rifiuti e l’assistenza domiciliare. Valutiamo positivamente questo aggiornamento, dato che ciò consente di poter finalmente contare su dati certi e reali da comunicare alla cittadinanza, per quanto l’aumento notevole di coloro risultati positivi sino a oggi nel nostro territorio accresca le nostre preoccupazioni».

Il link al database con il monitoraggio dei contagi sul sito del Comune di Tivoli: (https://www.comune.tivoli.rm.it/home/essere/welfare-e-sociale/coronavirus-dati/)