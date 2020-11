Cave Ardeatine, chiusi banchi per mancato rispetto delle norme sul contrasto al Covid-19



Oggi pomeriggio gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale hanno eseguito la chiusura di 16 banchi di vendita in via delle Cave Ardeatine, a seguito dei controlli per verificare l’osservanza delle norme per la tutela della salute pubblica e per limitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Le pattuglie hanno constatato una serie di irregolarità relative al mancato uso dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori, l’assenza dei gel disinfettanti e di un idoneo distanziamento tra i banchi di vendita, tali da rendere necessaria la sospensione momentanea delle attività.

Questo intervento si inserisce in un quadro di controlli amministrativi anche a contrasto dell’abusivismo commerciale, che solo nelle ultime 24 ore hanno portato al sequestro di circa 200 articoli venduti illegalmente nella zona del Centro Storico e di oltre 100 kg di merce in una frutteria in zona Prati.