A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO. ALLACCIAMENTO A24-A1: CHIUSA PER UNA NOTTE LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI

Sul ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli e sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici alla riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “Val Freghizia”, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sul ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, per chi proviene da Tivoli, sarà chiusa la rampa di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

seguire le indicazioni per Roma est, uscire allo svincolo di Lunghezza, rientrare sulla A24 verso L’Aquila/Teramo per poi proseguire sulla A1 verso Napoli;

immettersi sulla A1 verso Firenze, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare sulla A1 verso Napoli.

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di ve erdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, per chi proviene da Napoli, sarà chiusa la rampa di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma est. In alternativa, si potrà percorrere la rampa di uscita verso Tivoli per poi rientrare, sulla A24, in direzione Roma.