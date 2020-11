Roma, incendio in una villetta: muore una donna. Grave il marito

Dalle ore 18 circa 2 Squadre dei Vigili del Fuoco (31A e 25A) stanno intervenendo in via Quarto Mascherone,352 per incendio di una villetta indipendente.

Perde la vita una donna

Il pronto intervento del personale VVF ha estratto una persona dalle fiamme ed assicurato alle cure del 118 arrivato sul posto.

Aggiornamento

Aggiornamento incendio Via Quarto Mascherone:

Nell’incendio della villetta ha perso la vita una donna, mentre il marito è stato trasportato in condizioni serie dal 118 intervenuto sul posto.