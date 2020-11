Aurelia, brutto incidente vicino Santa Marinella: coinvolte due moto

Brutto incidente quello avvenuto oggi, martedì 3 novembre 2020, sulla via Aurelia, vicino Santa Marinella. Il sinistro ha coinvolto due moto.

Brutto incidente sull’Aurelia: coinvolte due moto

Dalle ore 18:05, due Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando VV.F. di Roma stanno intervenendo per un’incidente stradale tra due moto in Via Aurelia,48900 ‐ Santa Marinella.

Sul posto polizia stradale e 118.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio.