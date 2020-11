“Papà non c’è più”.

A postare la notizia della scomparsa del padre è stata la figlia di Piero Giorgi, scomparso più di una settimana fa. Il post Facebook risale a ieri, 2 novembre.

Il ritrovamento del corpo

L’uomo, di 67 anni, ero scomparso lo scorso 24 ottobre, dopo aver comprato il giornale durante la sua consueta passeggiata pomeridiana, nel quartiere di Axa-Malafede.

I familiari, sin dal giorno della scomparsa, lo avevano cercato disperatamente, facendo molti appelli, come alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

A quanto risulta, il corpo dell’uomo, ormai privo di vita, è stato ritrovato in un fosso in via Brunone Bianchi a Casal Bernocchi, vicino Acilia. Le cause della morte sono ancora da accertarsi ma sembrerebbe che Giorgi sia morto lo stesso giorno della sua scomparsa.