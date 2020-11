Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 2 novembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Gli orologi del diavolo

23:30 SetteStorie

23:45 TG1 60 Secondi

23:47 SetteStorie

00:40 S’è fatta notte

01:10 RaiNews24

01:37 Che tempo fa

01:45 Il caffè di Rai 1

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Documentari presenta America’s Great Divide: From Obama to Trump

23:35 Una Pezza di Lundini

00:00 Stracult Live Show

01:20 Calcio Totale

02:20 Casa Famiglia Il trapianto

03:55 Rex Codice Rex

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Fame d’amore

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Terza Pagina

01:45 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 Popcorn Best Anni 80 – TV Story Superstar

02:20 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:42 Medea

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

03:48 Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi

6 Italia 1

20:24 L’ Ultima Mano – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Final Score

23:40 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

01:35 Il Mistero della Vongola Scomparsa – i Griffin

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:25 La Porta Rossa – The Originals

03:05 Il Ritorno del Padre – The Originals

03:45 L’ Orchidea Marelok – The Originals

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Grey’s Anatomy

23:05 Private Practice

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:20 L’aria che tira

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Gomorra – La serie

23:20 The Pusher

01:25 UEFA Europa League Magazine

01:55 The Colony

03:20 Relazioni pericolose

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Riaccendiamo i fuochi – Milano

22:40 Riaccendiamo i fuochi – Milano

23:40 L’assedio

01:45 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Riverberazione della Sveltina – The Big Bang Theory VIII

20:42 L’ Attenuazione della Concentrazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Solo per Vendetta

23:21 Il Vendicatore -Out For A Kill

01:14 Halloween 1960 – 22-11-63

01:54 Professor Jake Amberson – 22-11-63

02:34 Santana – Walker Texas Ranger II

03:33 Finché Morte Non Ci Separi – Walker Texas Ranger II

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds X ep.17

21:19 Il Trono di Spade VIII ep.1

22:14 Il Trono di Spade VIII ep.2

23:17 Stranger Tape in Town pt.1

23:47 La truffa del secolo

01:42 X-Files VII ep.2

02:30 X-Files VII ep.3

03:11 Ransom ep.1

03:52 Ransom ep.2

22 Iris

20:03 L’ Ultimo Guerriero – Walker Texas Ranger

20:58 Human Rights

21:00 Race: il Colore della Vittoria

23:46 The Express

02:15 Note di Cinema

02:21 Fenomeni Paranormali Incontrollabili

23 Rai 5

20:24 Art of… Francia

21:16 Nessun Dorma

22:19 Red Land

00:56 Rock legends

01:43 Rai News Notte

01:45 Douanier Rousseau un pittore nella giungla

02:39 Art of… Francia

03:39 Snapshot

24 Rai Movie

21:10 Gli implacabili

23:20 I tre implacabili

00:55 Il vendicatore di Jess il bandito

02:35 La strada per Forte Alamo

25 Rai Premium

21:20 Tale e quale Show 2020 – p.7

23:55 La porta rossa – p.6

01:50 La Dama Velata – Le radici spezzate ep.1

02:40 La Dama Velata – Nella casa paterna ep.2

03:30 Cult Fiction – p.3

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Disorder – La guardia del corpo

23:05 I racconti immorali di Borowczyk

01:05 Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

02:15 Brasile e il mondo del sesso a pagamento

03:20 Viaggio nel desiderio femminile

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Rendition – Detenzione illegale

23:00 7 Seconds

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Miss Marple

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 TG TG

21:10 Giovanna d’Arco

23:05 Storie straordinariamente normali

00:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 Little Murders by Agatha Christie

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 La Mala Educaxxxion

02:50 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: L’Amore della Sua Vita

23:00 Uomini e Donne

00:26 Grande Fratello Vip Aut.

03:13 Euforia – II Parte – Dr. House – Medical Division II

03:53 La Forza è Dentro di Noi – Dr. House – Medical Division II

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Maly e Luca vs. Alessandro e Andrea

21:20 Vite al limite – Lindsey

23:05 Piedi al limite: i primi passi – Piede enorme

23:35 Piedi al limite: i primi passi – Patologia rara

00:00 Piedi al limite – Funghi

01:00 Piedi al limite – Brutte cose

01:55 Piedi al limite – Dita dei piedi

02:50 Piedi al limite – Alligatori

34 Cine34

20:14 Il pesce innamorato

22:04 Sms – Sotto mentite spoglie

23:51 Emanuelle nera

01:30 La guerra del ferro – Ironmaster

03:05 Mamma Roma

35 Focus

20:15 Collisione Ferroviaria – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 Sulle Tracce Dei Faraoni di Luxor – Civiltà Sepolte

22:15 Annibale, il Conquistatore – Barbarians – Roma Sotto Attacco

23:15 Siamo Polvere di Stelle… e del Big Bang – Universo Misterioso

00:15 Missione Pianeta Rosso

00:50 Il Disastro del Traghetto Greco – Indagini Ad Alta Quota III

01:40 La Maledizione del Mostro Marino – Cose di Questo Mondo III

02:28 02/11/2020 – Meteo Focus

02:30 La Prima Guerra Ferroviaria – Treni di Guerra – Combat Trains

03:30 L’ Abbattitrice Forestale e la Sega Eliportata – Uomini & Macchine

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Falsa identità

21:10 L’ispettore Barnaby – il bosco della discordia

23:10 Alice Nevers – Professione giudice – Troppo amore

00:10 Alice Nevers – Professione giudice – Oltre le apparenze

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Baltimora e New York

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Alex e Jamal

03:00 Law & Order – i due volti della giustizia – la seconda volta

03:50 Nightmare Next Door – la casa del terrore

39 TOP Crime

21:10 Sorprese – C.S.I. New York VIII

22:00 Sulla Soglia della Morte – C.S.I. New York VIII

23:00 Vite Selvagge – C.S.I. – Scena del Crimine XI

00:00 Il Cacciatore di Bambini – C.S.I. – Scena del Crimine XI

00:45 Il Lato Oscuro – Law & Order: Unità Speciale XV

01:35 Diffamazioni – Law & Order: Unità Speciale XV

02:15 Una Vittima Inaspettata – Law & Order: Unità Speciale XV

03:00 Stupratore Anonimo – Law & Order: Unità Speciale XV

03:40 L’ Ultima Passione – Bones V

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 The Librarians

23:30 Spartacus

01:30 Supernatural

03:00 Baywatch

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi – Isole Maldive

21:25 River Monsters: tana dei giganti

23:15 WWE Raw

01:10 Colpo di fulmini

02:50 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente La caccia alle streghe

21:10 Cronache dall’impero p.2. Tiberio, la leggenda nera di un imperatore

21:40 Cronache dall’antichità – Giulio Cesare. Il dado è tratto

22:10 La croce e la spada p.2. Santa Rosalia

23:00 Il segno delle donne p.4. Adele Faccio

00:05 Notiziario – RaiNews24

00:10 Il giorno e la storia

00:35 #Maestri P.6

01:15 Passato e Presente La caccia alle streghe

01:55 Senza distinzione di genere p.4 Il corpo delle donne

02:20 Lady Travellers p.4. Carmen De Burgos

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Porsche 924

21:15 Affari a quattro ruote – Saab 900 Turbo

22:15 Dal pollaio alla pista – Mini Mayfair 1.0 1989

23:20 Mud War – A prova di fango

00:20 Fast N’ Loud

02:05 Fast N’ Loud – Ferrari: 1a parte

03:00 Fast N’ Loud – L’Apache del ’59

66 Italia 2

20:20 Sentimenti – Naruto Shippuden

20:45 Riorganizzazione – Naruto Shippuden

21:10 Warcraft – L’Inizio

23:25 Il Riflesso del Conto Alla Rovescia – The Big Bang Theory V

23:55 La Variabile dell’Appuntamento – The Big Bang Theory VI

00:20 La Fluttuazione della Coppia – The Big Bang Theory VI

00:45 L’ Osservazione del Bosone di Higgs – The Big Bang Theory VI

01:10 La Minimizzazione del Rientro – The Big Bang Theory VI

01:35 Una Vecchia Amica – Due Uomini e mezzo

02:00 Simulcast Radio 101