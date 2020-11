Un inizio novembre all’insegna della nebbia, come nei migliori copioni stagionali. L’autunno entra nel vivo e, come da tradizione, regalerà giornate nelle quali, soprattutto nelle prime ore della mattina e in tarda serata, la visibilità sarà spesso ridotta e l’umidità la farà da padrone. Nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 novembre andremo incontro a fenomeni di scarsa visibilità, con il tempo che sarà comunque buono nelle ore centrali della giornata.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 novembre 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 2 novembre:

Notte: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Mattina: Tempo nebbioso

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Temperatura prevista: min 11° C; max 18° C. Venti: deboli

Martedì 3 novembre:

Notte: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Mattina: Tempo nebbioso

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 12° C; max 20° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 2 novembre:

Notte: Tempo nebbioso

Mattina: Tempo nebbioso

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Tempo nebbioso

Temperatura prevista: min 10° C; max 18° C. Venti: deboli

Martedì 3 novembre:

Notte: Tempo nebbioso e visibilità molto bassa

Mattina: Tempo nebbioso e visibilità molto bassa

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Temperatura prevista: min 9° C; max 11° C. Venti: deboli