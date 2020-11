Martedì 3 novembre, mercoledì 4 novembre e giovedì 5 novembre 2020 tornano le maggiori manifestazioni continentali per i club. Scopriamo insieme quali saranno le partite di Champions ed Europa League dell’edizione 2020/2021 che verranno trasmesse in chiaro, in tv.

Champions ed Europa League 2020/2021 in chiaro 3 e 4 novembre: quali partite saranno trasmesse in tv?

Calendario della terza giornata di Champions League

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (3 novembre, ore 18.55)

Salisburgo-Bayern Monaco (3 novembre ore 21)

Shakhtar Donetsk-Borussia Moenchengladbach (3 novembre, ore 18.55)

Real Madrid-Inter (3 novembre, ore 21) in diretta e in chiaro su Canale 5 e in streaming sulla app Mediaset Play

Manchester City-Olympiacos (3 novembre, ore 21)

Porto-Marsiglia (3 novembre, ore 21)

Midtjylland-Ajax (3 novembre, ore 21)

Atalanta-Liverpool (3 novembre, ore 21)

Siviglia-Krasnodar (4 novembre, ore 21)

Chelsea-Rennes (4 novembre, ore 21)

Bruges-Borussia Dortmund (4 novembre, ore 21)

Zenit-Lazio (4 novembre, ore 18.55)

Ferencvaros-Juventus (4 novembre, ore 21)

Barcellona-Dinamo Kiev (4 novembre, ore 21)

Lipsia-PSG (4 novembre, ore 21)

Istanbul Basaksehir-Manchester United (4 novembre, ore 18.55)

Calendario della terza giornata di Europa League

Roma-Cluj, 5 novembre ore 18.55

Young Boys-CSKA Sofia, 5 novembre ore 21

Rapid Viennal-Dundalk, 29 ottobre ore 18.55

Arsenal-Molde, 29 ottobre ore 21

Slavia Praga-Nizza, 29 ottobre ore 18.55

Hapoel Beer Sheva-Bayern Leverkusen, 29 ottobre ore 18.55

Benfica-Rangers, 29 ottobre ore 18.55

Lech Poznan-Standard Liegi, 29 ottobre ore 18.55

Rijeka-Napoli, 29 ottobre ore 18.55

Real Sociedad-AZ, 29 ottobre 2020, ore 18.55

PAOK-PSV, 29 ottobre ore 18.55

Omonia-Granada, 29 ottobre ore 18.55

Sivasspor-Qarabag, 29 ottobre ore 18:55

Villarreal-Maccabi Tel Aviv, 29 ottobre ore 21

Anversa-LASK, 29 ottobre ore 21

Ludogorets-Tottenham, 29 ottobre ore 18.55

Zorya Luhansk-AEK Atene ore 21

Leicester-Braga ore 21

Celtic-Sparta Praga, 29 ottobre ore 21

Milan-Lille, 29 ottobre ore 21

Dinamo Zagabria-Wolfsberger, 29 ottobre ore 21

Feyenoord-CSKA Mosca, 29 ottobre ore 21

Hoffenheim-Slovan Liberec, 29 ottobre ore 21

Stella Rossa-Gent, 29 ottobre ore 21

Ricapitolando, l’unica partita visibile in chiaro questa settimana sarà Real Madrid-Inter (diretta tv su Canale 5 martedì 4 novembre alle ore 21, per quanto riguarda la Champions League), mentre l’Europa League sarà disponibile su Sky.