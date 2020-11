Lazio, novità per l’acquisto dei prodotti per celiaci: ecco quali

Da oggi, nel Lazio, la tessera Sanitaria e il codice celiachia, che sostituiranno i buoni cartacei, serviranno ad acquistare i prodotti alimentari specifici per celiaci, nelle farmacie, nei negozi specializzati, nelle para-farmacie, nei supermercati autorizzati, semplificando molto la vita ai pazienti affetti da Celiachia compresa la variante della Dermatite erpetiforme.

LE NUOVE MODALITÀ RICHIEDONO UN CODICE CELIACHIA, UN PIN NUMERICO CHE LA ASL RILASCIA ALL’ASSISTITO, DA UTILIZZARE INSIEME ALLA TESSERA SANITARIA.

In fase di acquisto dei prodotti, sarà sufficiente recarsi in cassa, inserire la tessera sanitaria in un lettore e digitare il codice celiachia ricevuto dalla propria Asl. Con questa modalità si avrà sempre a disposizione l’importo del credito residuo e si potrà frazionare la spesa mensile a seconda delle necessità, inoltre non servirà più recarsi alla ASL, se non in casi eccezionali (come per lo smarrimento del codice celiachia)”.

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/celiachia-dematerializzazione-dei-buoni

