Lo hanno trovato disteso sul letto della sua abitazione, con la testa dentro un secchio e alcune ferite sulle gambe. Questo il quadro che si è presentato davanti agli uomini del 118, giunti in Via Giovanni Michelotti – zona Pietralata – in seguito a una segnalazione.

Il personale sanitario ha quindi immediatamente allertato la Polizia, con gli agenti del Commissariato Sant’Ippolito che sono giunti nell’appartamento dell’uomo per effettuare i rilievi del caso.

Ancora da appurare le cause del decesso, sulle quali stanno lavorando gli inquirenti. La casa dell’uomo è stata trovata in perfetto ordine, particolare che tenderebbe a far escludere almeno inizialmente l’ipotesi di un furto. A determinare i motivi della morte sarà comunque l’autopsia che dovrà effettuare il medico legale.