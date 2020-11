Ciak, si gira: Colleferro diventa set per la nuova fiction di Ricky Tognazzi

Colleferro diventa un set cinematografico. Difatti, per la nuova fiction di Canale 5 “La donna del vento”, per la regia di Ricky Tognazzi, la città lepina è stata scelta per alcune riprese.

Colleferro nella nuova fiction di Ricky Tognazzi

La fiction “La donna del vento” è in fase di elaborazione e, secondo quanto trapela, dovrebbe andare in onda nell’autunno del 2021. La storia, che racconta le vicende di una donna che viene profondamente segnata dalla malattia della figlia dovuta alle polveri sottili, vedrà Colleferro come luogo di alcuni ciack.

La protagonista sarà Sabrina Ferilli, nei panni di Nanà. Con lei anche Ettore Bassi, che interpreterà il marito, Francesco Arca, Mimmo, Iaia Forte, Veruska Rossi nei panni della dottoressa Placido, Adele Tirante nei panni di Adele.

Il cast