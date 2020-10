Un contagio quasi totale che ha coinvolto ospiti e dipendenti della struttura RSA Regina Pacis a Colleferro. È quanto appena comunicato da sindaco della città casilina Pierluigi Sanna attraverso un breve post apparso sulla sua pagina Facebook:

“Ho saputo poco fa dalla Asl del contagio quasi totale della struttura “Regina Pacis” – le parole del Primo Cittadino -. La situazione degli ospiti e dei dipendenti per fortuna non sembra contenere casi acuti. Sono in riunione ora con tutte le forze dell’ordine per creare un cordone che impedisca entrate ed uscite dalla struttura, sentite sia la Prefettura che la Regione.

Sta recandosi sul posto una unità mobile dell’Asl: seguiranno aggiornamenti”.