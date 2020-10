Gli Agenti del commissariato San Giovanni hanno proceduto al controllo di un uomo sospetto fermato in via la Spezia angolo via Foligno.

Una volta proceduto al controllo si è scoperto che in banca dati l’uomo, straniero di 32 anni, residente in Italia, ha a suo carico oltre a numerosi precedenti di Polizia, un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione con contestuale provvedimento di sospensione della detenzione in regime di arresti domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica di Roma.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per evasione.

Foto di repertorio